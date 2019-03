Inizia domani (sabato 30 marzo) alle 14 fino alla sera con la finalissima fissata per le ore 19. Ecco tutti i premi

PUBBLIREDAZIONALE – Il Centro Eleonora, domani sabato 30 marzo, organizza un torneo di calcio a 5 per Over 40, tutto da disputarsi in un pomeriggio. Si sfidano 10 squadre dalle 14.

Durante il torneo si potrà gustare la birra artigianale del Birrificio 20.13 di Porto d’Ascoli e panino con la squisita porchetta di Massimo. Il premio per la squadra 1^ classificata consiste in un cesto per ciascun giocatore di prodotti tipici dell’azienda agricola “La fattoria nel Ciafone” di Offida.

