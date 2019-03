Oggi la Consigliera regionale Romina Pergolesi, assieme al Consigliere comunale Bruno Frapiccini ed i Senatori della Commissione Infrastrutture Giorgio Fede e Mauro Coltorti, si sono incontrati con la Sindaca di Falconara e l’ Assessore competente per fare il punto della situazione sul “caso” delle barriere fonoassorbenti, progetto presentato da Rfi, “che andrebbero a deturpare non solo l’ambiente ed il paesaggio lungo la costa, ma che potrebbero avere ripercussioni anche dal punto di vista sanitario” dicono i pentastellati.

Nella cittadina dell’Anconetano i movimenti per contrastare il progetto delel ferrovie sono nati da tempo “grazie anche all’impegno del, che fin da subito si è attivato studiando la normativa e ripercorrendo l’iter burocratico degli ultimi 10 anni, oggi è stato possibile ragionare con tutti i livelli istituzionali su come elaborare una soluzione che tuteli i cittadini: sia quelli che non vogliono un muro di 10 metri di fronte casa sia quelli che chiedono giustamente l’abbattimento acustico della rete ferroviaria” dicono a commento i 5 Stelle.

Poi la richiesta: “La Regione Marche deve necessariamente assumersi il ruolo fondamentale di coordinare le esigenze di tutti i comuni della costa e farsi portavoce delle istanze del territorio” commenta così la consigliera pentastellata Pergolesi con un post sui social. “Abbiamo l’importante compito di dimostrare che è possibile cambiare modo di fare politica in maniera responsabile. Questa è una battaglia di tutti, lo dobbiamo ai cittadini e alla nostra bellissima regione”.