SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la rassegna “In Art”, organizzata dall’Associazione Cultura Rinascenza e la direzione artistica di Anna Frontalini, che si svolge al pub Medoc di San Benedetto. Domenica 31 marzo saranno ospiti del nono incontro della rassegna il poeta e scrittore Davide Rondoni che alle ore 18,30 presenterà il suo ultimo libro edito dalla Fazi edizioni “E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo”, un poeta attraversa l’Italia e L’infinito di Leopardi a duecento anni dalla sua scrittura.

Una poesia-magnete, lopera leopardiana. Un viaggio nel presente con questo infinito tra i denti e nel cuore. Perché certe opere del genio umano non si possono banalmente “capire”, ma superano ogni tentativo di definizione, si devono piuttosto con-prendere, portare con sé e sempre occorre lasciarsi interrogare, stupire, guidare. E a seguire, dopo una cena informale, intorno alle ore 21.45 Valentina Gullace, Claudio Filippini e Luca Bulgarelli si esibiranno per il pubblico di In Art nel concerto “Una serata a Broadway”, un viaggio attraverso alcuni dei brani più affascinanti tratti dai musical di Broadway e diventati poi celebri pezzi jazz.

Dialogherà con gli ospiti Ettore Picardi

Introdurranno la serata Gianni Balloni e Fabio Urbinati.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.