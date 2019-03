Il sindaco di San Benedetto commenta lo spostamento dello specialista di Chirurgia dal Madonna del Soccorso all’ospedale di Macerata: “Attiverò gli uffici per fissare quanto prima un incontro con il Direttore dell’Area Vasta, dottor Cesare Milani”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa del sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti.

Il trasferimento del Primario di Chirurgia dell’ospedale di San Benedetto del Tronto Walter Siquini, che andrà a dirigere il reparto di Chirurgia presso l’ospedale di Macerata, pone l’impellente ed assoluta esigenza di individuare un’immediata sostituzione con un professionista di pari valore che sappia garantire al Madonna del Soccorso gli stessi livelli di qualità raggiunti negli ultimi otto anni nel reparto Chirurgia.

Sarebbe impensabile e gravissimo qualsivoglia ritardo nella scelta di uno specialista qualificato che dovrà farsi carico delle numerose incombenze che gravano sul nosocomio sambenedettese.

E’ appena il caso di ricordare che l’ospedale di San Benedetto accoglie numerosi pazienti di altre regioni e del vasto hinterland dell’entroterra.

Già nella giornata di oggi attiverò gli uffici per fissare quanto prima un incontro con il Direttore dell’Area Vasta, dottor Cesare Milani, al fine di rappresentargli l’urgenza di porre in essere tutte le procedure necessarie per la immediata sostituzione del dottor Siquini.

