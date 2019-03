SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo giorno di allenamenti per Magi al ritorno sulla panchina della Samb.

Ieri doppia seduta fra la mattinata, utile al mister per rompere il ghiaccio dopo sei mesi di separazione con i giocatori, e il pomeriggio al campo Europa.

Nel pomeriggio di oggi la squadra è tornata al lavoro in vista della prossima sfida con la Virtus Verona. Dalle 15 e 30 la squadra si è ritrovata al Riviera dove è andata in scena una partitella in famiglia.

A dare peso alle indicazioni di questo pomeriggio Magi dovrebbe mantenere il 3-5-2. La squadra in casacca arancione, infatti, potrebbe nascondere la formazione titolare di domenica. Pegorin in porta con Celjak, Miceli e Fissore dietro. Rapisarda e D’Ignazio sugli esterni con Rocchi, Gelonese e Signori in mezzo mentre davanti Magi ha provato Di Massimo e Stanco.

Nell’altra formazione, piena di giovani, proposto un rombo con Bove dietro a De Paoli e Calderini con Russotto, Ilari e Panaioli a completare la mediana.

Sarà la prima formazione a scendere in campo domenica?

