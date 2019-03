I tempi dovrebbero essere brevissimi poiché il voto è fissato per domenica prossima. Il Partito Democratico comunale è pronto per le operazioni di voto, manca soltanto la stampa delle schede che, come da prassi, sarà eseguita come ultima operazione.

MONTEPRANDONE – Dopo l’incontro cancellato nella serata di mercoledì, quando Emerenziana Cappella, candidata alle primarie del Pd di Monteprandone, ha deciso di annullare l’appuntamento, e le scuse dello sfidante Orlando Ruggieri, si è in attesa di una risposta di Cappella alla richiesta di incontro urgente contenuta nel comunicato di Ruggieri.

Al momento in cui pubblichiamo l’articolo non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito: eppure i tempi dovrebbero essere brevissimi poiché il voto è fissato per domenica prossima. Il Partito Democratico comunale è pronto per le operazioni di voto, manca soltanto la stampa delle schede che, come da prassi, sarà eseguita come ultima operazione.

Intanto, però, c’è attesa per conoscere la reazione dell’attuale assessore al Bilancio rispetto alle scuse di Ruggieri. Qualcuno giura che la lettera di Ruggieri abbia sortito il suo effetto.

