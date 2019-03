Verrà sostituito il porfido. Transito pedonale in Viale Moretti garantito durante i lavori ma per 11 giorni la via resta chiusa alle auto. Per alleggerire il traffico riapre via Mazzocchi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato del Comune di San Beedetto.

“Inizieranno lunedì 1 aprile i lavori di rifacimento del passaggio pedonale di via Ugo Bassi all’altezza dell’isola pedonale di viale Moretti le cui condizioni erano da tempo deteriorate.

L’intervento consiste nella sostituzione dei blocchi di porfido che nel tempo si erano in parte perduti con una pavimentazione al quarzo con disegno e colore identici a quelli esistenti. Inoltre saranno rifatte le caditoie, le parti di asfalto di accesso al passaggio pedonale, i cordoli di travertino. Ad operare sarà la ditta Malavolta Alberto e Gabriele srl di San Benedetto per un importo di circa 17mila euro più IVA.

La Polizia Municipale ha disposto il divieto di transito in via Ugo Bassi dal 1° all’11 aprile, anche se si spera che i lavori possano terminare prima. Le conseguenze sul traffico non saranno infatti di poco conto. Se il transito pedonale in viale Secondo Moretti sarà comunque garantito ai margini dell’area di cantiere, sarà interdetta un’importante arteria di collegamento nord – sud della città. Per alleggerire la situazione, è stata disposta la riapertura temporanea al traffico di via Mazzocchi all’altezza dell’ex mercatino del pesce.

Importanti conseguenze ci saranno anche sul trasporto pubblico. La Start collocherà appositi avvisi alle fermate dei bus mentre gli studenti dei licei provenienti da nord dovranno usufruire delle fermate lungo la Statale 16 per raggiungere i plessi”.

