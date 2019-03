Si tratta di Ilario Guida che curiosamente diresse il debutto del mister pesarese in una partita ufficiale sulla panchina della Samb: era il luglio scorso e i rossoblu superarono per 1-0 la Sanremese nel primo turno di Coppa Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb-Virtus Verona. Mentre i rossoblu sono tornati al lavoro con mister magi dopo l’esonero di Roselli a seguito del 4-0 patito a Trieste, è stata resa nota la designazione per la sfida, importantissima, che andrà in scena domenica al Riviera dalle 16 e 30.

A dirigere il match sarà il fischietto salernitano Ilario Guida, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Pellino della sezione di Frattamaggiore e Fabio Festa della sezione di Avellino. L’arbitro ha tre precedenti con la Samb, tutti piuttosto positivi: il primo risale al novembre 2014 quando la Samb di Mosconi superò per 4-0 in casa i cugini della Fermana con le reti di Napolano (doppietta), Carteri e Padovani. Il secondo precedente è invece legato all’avventura di Stefano Sanderra sulla panchina rossoblu ed è datato 10 aprile 2017 quando la Samb portò a casa, dalla trasferta di Bergamo contro l’Albinoleffe, uno 0-0 e un punto utile per la corsa ai playoff che poi si interruppero a Lecce.

L’ultimo precedente con l’arbitro campano, infine, è curiosamente il debutto di Giuseppe Magi sulla panchina rossoblu quest’estate: primo turno di Coppa Italia del 29 luglio quando la Samb ebbe la meglio per 1-0 sulla Sanremese con gol di Gelonese.

