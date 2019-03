SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota della Conferenza dei Presidenti dei Comitati di quartiere di San Benedetto inviata dal coordinatore Alfredo Isopi.

La Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere di San Benedetto del Tronto, dopo vari incontri-riunioni (anche con l’Amministrazione comunale) sullo scottante tema della Sanità ed Ospedale nel nostro territorio ed alla luce degli ultimi eventi (vedasi fra l’altro il risultato della riunione del 26 febbraio scorso fra i Sindaci dell’Area Vasta 5), ha deciso di farsi promotore di alcune iniziative volte a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sul tema suddetto, in una “battaglia” (pacifica ma determinata) finalizzata a garantire a tutti il diritto alla Salute e, in particolare, un Ospedale adeguato alle necessità del nostro territorio (e non essere penalizzati nei riguardi delle altre province delle Marche).

Di seguito la maglietta che verrà realizzata in occasione della giornata

La prima iniziativa prevede, per sabato 30 e domenica 31 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, l’installazione di due gazebo con la presenza di nostri rappresentanti in due punti significativi della Città (viale Secondo Moretti e rotonda di Porto d’Ascoli) per contattare ed informare i cittadini su tale importante problematica.

Inoltre si ritiene fondamentale coinvolgere ed avere il supporto delle realtà e delle Associazioni locali per dare più forza alla nostra azione, specie in vista delle future scelte politiche in merito. Pertanto abbiamo invitato tramite email tutte le associazioni presenti nel nostro territorio a partecipare a tale iniziativa, contattando i nostri rappresentanti presso i due punti suddetti, in modo da poter approfondire insieme la problematica evidenziata e scambiarci opinioni e suggerimenti in proposito.

A questa prima iniziativa sicuramente parteciperà su nostro diretto invito il neo Comitato apolitico “Salviamo il Madonna del Soccorso” che vede come presidente il dottor Nicola Baiocchi.

Durante tali sedute verranno distribuite:

a) una locandina che fa la sintesi della vicenda Sanità Picena a cura dei Comitati di quartiere.

b) un volantino di sensibilizzazione al problema a cura del neo Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”.

