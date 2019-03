La Samb, che milita in serie C, ha prevalso, prima, 5-0 nello scontro con il Kemarin, la squadra dei molisani padroni di casa; poi, contro gli Snipers di Civitavecchia, è arrivata una netta vittoria per 7-2

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per i Pattinatori Sambenedettesi di hockey in line è iniziato nel migliore dei modi il campionato UISP “Centro e Sud Italia” edizione 2019.

La UISP, Unione italiana sport per tutti, è un’associazione di promozione sociale e sportiva e in quest’ambito organizza competizioni a livello amatoriale. La formula permette a squadre titolate di far esordire atleti delle giovanili e fare loro acquisire importanti esperienze.

Così la Samb, che milita in serie C, si è presentata alle due partite inaugurali affiancando ad alcuni giocatori della prima squadra un buon numero di ragazzi Under 16 e addirittura qualche quattordicenne.

Si è giocato domenica 24 marzo a Campomarino (in provincia di Campobasso), e nello scontro con il Kemarin, la squadra dei molisani padroni di casa, i nostri rossoblu hanno prevalso per 5 a 0.

La seconda partita della giornata ha visto i Pattinatori Sambenedettesi opposti allo Snipers di Civitavecchia ed anche in questo caso la vittoria è stata netta: 7 a 2.

Con questi risultati la Samb è in testa alla classifica a punteggio pieno mentre il suo capitano Luca Tiburtini è al comando della speciale graduatoria individuale di migliore giocatore del campionato.

