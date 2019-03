MARTINSICURO – Un milione e mezzo di investimenti. Questo prevede il Bilancio di Previsione che sarà discusso a Martinsicuro mercoledì 27 marzo, nel corso del Consiglio Comunale convocato a partire dalle ore 19.30, ci sarà l’approvazione del Bilancio di Previsione. “Si tratta una manovra di Bilancio frutto, come al solito, di un intenso lavoro di analisi che porterà, anche quest’anno, a stanziare una cifra significativa, pari a 1,5 milioni di euro, di nuovi investimenti da destinare allo sviluppo della Città” dichiarano, nome dell’Amministrazione, il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore al Bilancio e alle Finanze, Alduino Tommolini.

Una prima quota degli stanziamenti, pari a circa 250 mila euro, corrispondenti a circa il 16% della manovra complessiva, sarà destinata agli investimenti di parte corrente:

Euro 50.000 per la manutenzione del verde cittadino;

Euro 80.000 per gli incarichi di progettazione di nuove opere da realizzare;

Euro 36.600 per il sistema “pump and treat” (si tratta di una tecnica di bonifica del suolo che consiste nel pompaggio e nel trattamento in superficie delle acque di falda inquinate) da realizzare a Villa Rosa;

Euro 5.000 per il controllo e sicurezza del territorio, con attivazione di convezioni tipo “Associazione Carabinieri” e “Guardie Ambientali”;

Euro 12.000 per il fondo sicurezza derivante dalle trattenute sulle indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio;

Euro 61.000 per la manutenzione del territorio;

Una seconda quota degli stanziamenti, pari a circa 1.266.000 euro, corrispondenti a circa l’84% della manovra totale, sarà impiegata per la realizzazione di investimenti strutturali ed in particolare:

Euro 914.000 per la realizzazione del progetto “Bike to coast and inside”, ovvero di una nuova e moderna pista ciclo pedonale nella parte centrale del Lungomare di Martinsicuro, compresa tra la Rotonda “Las Palmas” e via dei Pioppi;

Euro 100.000 per la manutenzione e il rifacimento degli asfalti di una serie di vie cittadine;

Euro 100.000 per il rifacimento delle linee delle acque bianche di una serie di vie cittadine;

Euro 62.000 per la realizzazione del progetto “Sistema approdi Flag Costa Blu” che consentirà l’effettuazione di importanti lavori di miglioramento del Docup Pesca, situato nella parte Nord del Lungomare di Martinsicuro;

Euro 90.000 per la progettazione del nuovo Lungomare di Martinsicuro e Villa Rosa.

“Si tratta di una manovra finanziata con il 17% di fondi propri, il 18% di mutui, il 58% di Fondi Regionali e il restante 7% di Fondi Statali, all’insegna quindi di un equilibrio sostanziale tra le varie fonti di finanziamento e segno di una grande attività di programmazione che ha permesso di avere, da un lato le capacità della nostra “Azienda Comune” di metterci i propri soldi, e dall’altro l’abilità e la costanza nell’ottenere fondi dagli enti esterni” sottolineano gli amministratori truentini.

“Con l’approvazione del Bilancio continuiamo a dare ulteriore impulso per realizzare quanto programmato e progettato per lo sviluppo del nostro Paese” concludono Vagnoni e Tommolini. “Siamo già all’opera per il prossimo anno, il 2020, elaborando nuovi ed innovativi sistemi di pianificazione finanziaria che, ci consentiranno di porre in essere altre e significative opere della nostra Città”.

