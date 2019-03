Il candidato sindaco alle ore 16.30 inaugurerà la sede del suo comitato elettorale, sita in pieno centro, presso l’ex-negozio “Lu Cuccià”, lungo la Statale. Dichiara Vagnoni: “La concepiamo come punto d’ascolto tra noi e i cittadini”

CUPRA MARCONI – Luca Vagnoni è ancora l’unico nome tra la lista dei candidati sindaco di Cupra Marittima, ma è anche l’unico nome che appare all’interno della sua stessa lista. Un ragazzo con alle spalle un’esperienza amministrativa pregressa, prima come consigliere comunale e poi come assessore, continua a ritmo serrato la sua corsa alle prossime comunali del 26 maggio. Il prossimo sabato 30 marzo alle ore 16.30 inaugurerà altresì la sede del suo comitato elettorale, sita in pieno centro, presso l’ex-negozio “Lu Cuccià”, lungo la Statale.

“La concepiamo come punto d’ascolto tra noi e i cittadini – dichiara Vagnoni – per incontrarsi, fare due chiacchiere, confrontarsi e conoscere più da vicino le idee e la proposta progettuale sul paese, del presente e del futuro. Un punto di partenza nuovo per costruire le fondamenta del dialogo tra cittadini e le istituzioni, le quali, se saremo noi ad amministrare, sarà importante preservarle e rafforzarle ancor più in seguito”.

Nell’occasione viene inoltre presentato il simbolo ufficiale del gruppo. Vagnoni conclude mostrandosi orgoglioso del lavoro svolto fino ad oggi assieme al suo gruppo, il quale sarà presentato ufficialmente nelle settimane successive.

