SAN BEDETTO DEL TRONTO – È alla sua terza edizione Teatro in Pdf, la rassegna teatrale dell’Associazione Culturale Numeri 11 che, come di consueto, ha il patrocinio della città di Grottammare.

In questa edizione 2019 è il Teatro dell’Arancio ad ospitare le tre serate in programma.

La rassegna ha debuttato il 17 marzo scorso con lo spettacolo Ottava Rima, ovvero come i pastori contano le pecore; proseguirà il prossimo 29 marzo con Alter Ego, un reading teatrale su Osvaldo Licini, il pittore marchigiano nato a Monte Vidon Corrado il cui estro è noto in tutto il mondo.

Quello che i Numeri 11 vogliono indagare non è certamente il profilo artistico del pittore marchigiano, quanto un’introspezione sulla figura dell’uomo Osvaldo Licini ed il rapporto con il suo “alter ego” Bruto.

Lo spettacolo sarà introdotto dal prezioso contributo di Lucilio Santoni e vedrà la partecipazione sul palco dei Numeri 11 Gennaro Apicella, Ernesta Argira, Valentina Illuminati e Michele Maccaroni.

Il pubblico dei Numeri 11 sa bene quanto l’elemento musicale rappresenti il vero filo rosso dei loro spettacoli: che si tratti di sonorizzazioni dal vivo, musiche originali o suonate live, in ogni performance la musica che lega parole e scene.

Nel caso di Alter Ego saranno i musicisti Andrea Illuminati (tastiere,elettronica, synth, strumenti giocattolo) e Michele Sperandio (percussioni e batteria) a tessere le fila musicali dell’intero spettacolo.

L’Associazione Culturale Numeri 11 nasce nel 2015 dall’unione di talenti e professionisti marchigiani (alcuni di adozione) con l’obiettivo comune di diventare un punto di riferimento artistico e professionale del territorio, per espandersi poi in futuro a livello nazionale. I Numeri 11 attualmente sono impegnati come singoli in produzioni di livello nazionale con Marche Teatro, Teatro Stabile di Genova, ed in tv con l’imminente serie di Gomorra 4.

“Creare ricchezza culturale ed economica nelle Marche. Vogliamo poter fare ciò che amiamo, e che siamo riusciti a rendere una professione, anche qui, a casa nostra: perché questa Regione merita il posto che pian piano si sta riprendendo”.

Appuntamento con i Numeri 11 con Alter Ego il 29 marzo al Teatro dell’Arancio di Grottammare alle ore 21:15.

L’ingresso è gratuito per tutti i soci. È possibile tesserarsi al costo di 10 euro.

Si consiglia la visione dello spettacolo ad un pubblico adulto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.