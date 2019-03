SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le prime parole di Giuseppe Magi, nuovamente allenatore della Samb, sono affidate al portale ufficiale rossoblu. Il tecnico pesarese è tornato sulla panchina rivierasca prendendo il posto di Giorgio Roselli, esonerato dopo la sconfitta di Trieste maturata domenica 24 marzo.

Magi al sito rossoblu si dichiara felice per il ritorno: “E’ impossibile non esserlo quando la Samb chiama. Sono sicuramente sensazioni bellissime. Poi tornare in panchina è sempre una gioia per me, ancor di più se la panchina è quella rossoblu, appunto”.

Il mister ha comunque seguito la Samb in questi mesi: “Praticamente ho visto tutte le partite, alcune solo in highlights. Mi sono tenuto comunque sempre aggiornato su tutto”.

Dal sito rossoblu, Giuseppe Magi si fa un augurio: “Spero di essere utile alla squadra e alla società e di farlo nell’unica maniera che conosco, il lavoro quotidiano sul campo. E’ una rosa che già conosco, a parte qualche giocatore arrivato successivamente a rinforzare la squadra”.

