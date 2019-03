Una fuga ad alta velocità sulle strade. Un plauso ai poliziotti per aver evitato conseguenze peggiori e collisioni con altri veicoli in transito

FERMO – Rocambolesca vicenda accaduta nei giorni scorsi sulle strade del territorio.

Sulla costa Fermana un’auto non si è fermata all’Alt intimato dagli agenti della Polizia Stradale di Amandola ed è nato un inseguimento ad alta velocità. Solo per fortuna non si sono verificate collisioni con altri mezzi.

La vettura, infine, è stata bloccata e il conducente identificato: si tratta di un minorenne che non aveva la patente, la cintura allacciata ed era alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica.

È scattato il fermo amministrativo per guida senza patente. Una “bella” grana per il minorenne e un plauso ai poliziotti per aver evitato conseguenze peggiori.

