SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto e Grottammare si aggiudicano, per il 2019, la Bandiera Verde, un riconoscimento che va alle città turistiche a misura di bambino. Le due città della Riviera sono state selezionate assieme ad altre 9 spiagge marchigiane in un totale di 140 località scelte da 200 pediatri fra Italia e Spagna.

Tra i fattori che influenzano la scelta ci sono dotazione di una spiaggia sabbiosa, bassi fondali per giocare in sicurezza, spazi ampi tra ombrelloni, assistenti di spiaggia e presenza di bar, ristoranti e locali che per chi valuta sono capaci di rispondere alle esigenze dei bambini.

