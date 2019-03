Per fortuna di lieve entità, focolai spenti in mezz’ora dai Vigili del Fuoco. Primo intervento poco dopo le 12 vicino Massignano, il secondo nel pomeriggio tra Montefiore e Campofilone

VAL MENOCCHIA – Giornata impegnativa per i pompieri, quella del 25 marzo.

Non solo il vasto incendio di Colonnata, vicino Ascoli Piceno, ma anche vicino la costa Picena è stata interessata dalle fiamme con “ben” due roghi, per fortuna di lieve entità.

Intorno alle 12 pompieri impegnati sulla Val Menocchia, vicino Massignano, per della vegetazione in fiamme. Focolaio spento in mezz’ora.

Nel primo pomeriggio ancora un rogo sulla Val Menocchia ma stavolta tra Montefiore dell’Aso e Campofilone. Vigili del Fuoco sul posto e fiamme spente anche in questo caso in una trentina di minuti.

