GROTTAMMARE – Al via una importante rassegna culturale sulla costa.

Con «Platonov» di Anton Čechov proposto con la regia di Alessandro Marinelli per la produzione di Teatro Cast prende il via giovedì 28 marzo al Teatro delle Energie, la rassegna Energie Vive Focus #1 realizzata dal Comune su un progetto cofirmato Amat, con il contributo di MiBAC e Regione Marche, e Associazione Culturale Profili Artistici diretta da Eugenio Olivieri.

Il giovane Platonov, maestro elementare in un distretto russo, è teneramente amato dalla moglie Aleksandra Ivanovna. Di lui sono innamorate anche Anna Petrovna, proprietaria terriera, Sofja Egorovna, moglie del figliastro di Anna, e una delle sue colleghe insegnanti, Marja Efimovna Grekova. Platonov è consapevole della vacuità ideale e morale del mondo in cui vive, ma sa con altrettanta certezza di essere parte integrante di quel mondo. Da questo dilemma non trova via d’uscita, e si rende conto della propria inadeguatezza di fronte ai sentimenti che gli rivolgono le sue quattro donne, tutte intente – nell’arco dell’intera vicenda – a strappargli una promessa d’amore.

Lo spettacolo è tratto dal dramma incompiuto di Anton Čechov, elaborazione drammaturgica e regia di Alessandro Marinelli. Sul palco Oriana Ortenzi, Maurizio Emidi, Chiara Giorgi, Matteo Petrucci, Eloisa Pierantozzi, Andrea Scipi, Fabrizio Di Luigi, Roberta Procaccini, Valter Finocchi. Le luci sono di Pietro Cardarelli, aiuto regia Valter Finocchi.

Dopo il debutto con «Platonov» Energie Vive Focus #1 propone in cartellone altre quattro produzioni marchigiane. Sabato 13 aprile sarà la volta della compagnia Profili Artistici con «Tre giorni di pioggia», regia di Eugenio Olivieri, venerdì 3 maggio di Cristiana Castelli con il monologo «La storia grottesca di un paziente qualunque» di Alfredo Barbizzi, sabato 11 maggio ancora Profili Artistici con il Čechov de «Il giardino dei ciliegi» e in chiusura, venerdì 17 maggio, «Convergenze» della compagnia di danza contemporanea e.Sperimenti – Gdo Dance Company.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro; carnet di 3 o più biglietti al costo ridotto di 8 euro l’uno [riduzione del 20 %] alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. info e prevendite Amat 071/2072439 www.amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. On line su www.vivaticket.it

Inizio ore 21.

