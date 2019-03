SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota dell’assessore alle Attività Produttive Filippo Olivieri.

Vorrei segnalare come questo Comune continui ad essere punto di riferimento per la propria attività ben oltre i confini locali.

Il prossimo 27 marzo i nostri funzionari dello Sportello delle Imprese, Claudio Salvi, e della Polizia Municipale, Piergiacomo Spinozzi, saranno i relatori principali di un seminario informativo che si svolgerà a Senigallia per iniziativa della locale Amministrazione comunale sul tema: “Informatizzazione avanzata dei mercati e delle fiere e uscita dalla Bolkestein del commercio su aree pubbliche“.

Dinanzi ad un’ampia platea di amministratori e funzionari delle amministrazioni locali del centro nord delle Marche, i nostri dipendenti spiegheranno come funziona il sistema informatico di gestione di questo importante comparto delle attività produttive che, lo ricordo, San Benedetto ha implementato nel 2017 con ottimi risultati.

Inoltre ci sono alcune amministrazioni, alcune di notevole dimensioni come Cesena, che presto saranno in visita nei nostri uffici per conoscere da vicino il sistema. Per noi tutto ciò è motivo di orgoglio e di soddisfazione, è il miglior riconoscimento all’impegno che dedichiamo per semplificare le procedure e rendere così il lavoro più semplice agli operatori e agli uffici”.

