SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Solidarietà, condivisione, collaborazione: sono queste le parole d’ordine che hanno guidato in questo anno scolastico le attività didattiche della classe 2^B della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Sud di San Benedetto del Tronto, che sabato 23 marzo ha allestito il consueto Mercatino di Beneficenza in piazza Giorgini, nell’ambito della manifestazione sportiva Mezza Maratonina dei Fiori 2019.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, gli alunni hanno aderito al progetto di educazione cooperativa “Crescere nella cooperazione”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale di Ancona e dalla Banca di Credito Cooperativo delle Marche, e hanno portato avanti le attività di “Noi siamo il futuro”, la loro Associazione Cooperativa Studentesca.

Affrontando il tema dei diritti delle donne, la classe ha deciso di realizzare il libro proposto al mercatino, in cui sono state raccontate le vite straordinarie di alcune figure femminili, che si sono distinte nei vari ambiti della cultura, della scienza, dello sport, della difesa dei diritti.

Per concretizzare ancor di più l’impegno degli alunni verso l’altro e la società, come lo scorso anno il ricavato della vendita verrà in parte devoluto alla scuola di appartenenza, per l’acquisto di materiali didattici, e in parte donato in beneficenza per adozioni a distanza in Senegal.

