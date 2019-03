SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Giuseppe Magi è l’unico che conosce i calciatori, li conosce tutti: d’altronde a sei partite dalla fine chi voglio prendere? Però lo voglio incontrare per sapere se è motivato. Voglio un incontro per capire che idee ha, se se la sente”: così è il lunedì mattina per Franco Fedeli, dopo la decisione di esonerare l’allenatore Giorgio Roselli a seguito della sconfitta per 4-0 a Trieste.

“Niente di sicuro, ci sono buone probabilità ma prima devo vederlo” e l’incontro è fissato per martedì mattina per alcuni impedimenti personali. “Non capisco chi vuole ancora Roselli” aggiunge, “non si stava costruendo niente, ogni volta il contrario della partita precedente. Adesso se ci riusciamo dobbiamo prendere questi play off, per il resto la salvezza è raggiunta, se non ce la facciamo ad arrivare ai play off ciccia

