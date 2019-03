Invia le tue domande: whatsapp 3289519554, mail info@rivieraoggi.it o commenta questo articolo.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb nella centrifuga, tra l’esonero di Giorgio Roselli e il possibile ritorno di Giuseppe Magi. Puntata che si preannuncia ricca di possibili novità quella di “Scienziati nel Pallone”, in programma lunedì sera 25 marzo in diretta su Riviera Oggi dalle ore 18.45 dagli studi di Special Price Arredamenti in Corso Mazzini 202 a San Benedetto.

Ne parleremo con i nostri ospiti: Giulio Basile, giornalista e telecronista di ElevenSports, Stefano Angelini, tifoso della Samb che da trent’anni vive in Australia ma segue da vicino le sorti del club, l’opinionista e tattico Walter Del Gatto, il giornalista Giuseppe Buscemi. Conduzione di Pier Paolo Flammini e Giulia Riccetti.

Spazio anche al podismo con la presenza di Domenico Piunti dell’Avis San Benedetto che ci parlerà della Maratonina dei Fiori che si è disputata domenica a San Benedetto.

