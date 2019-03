Foto LIVE di Matteo Straccia

TRIESTE – Segui con noi la sfida fra Triestina e Samb, gara valida per la 32^ di campionato. Roselli sfida il suo ex giocatore Pavanel, capitano della Triestina quando, dal 1995 al 1997, l’attuale allenatore della Samb sedeva sulla panchina del Nereo Rocco al posto dello sfidante di oggi.

Il riscaldamento dei rossoblu

LE FORMAZIONI

Roselli sceglie il solito 3-5-2, leitmotiv di questa stagione scegliendo però a sorpresa Bove e Di Massimo titolari. Fissore come nelle ultime uscite fa l’esterno sinistro del centrocampo a 5. In mezzo al campo ci sono anche Ilari e Gelonese mentre la punta è Stanco.

Triestina (4-3-1-2): Offredi, Libutti, Malomo (40′ st Codromaz), Lambrughi, Frascatore; Maracchi(32′ st Formiconi), Coletti, Bariti(1’st Petrella); Procaccio (22′ st Steffè); Costantino(40′ st Hidalgo), Granoche. In panchina: Boccanera, Matosevic, Pizzul, Steffè, Codromaz, Gubellini, Formiconi, Hidalgo, Petrella, Bolis, Marzola, Messina. All.: Massimo Pavanel.

Samb (3-5-2) : Sala; Celjak, Miceli, Biondi(14′ st Cecchini); Rapisarda, Bove(24′ st Signori), Gelonese (35′ st Caccetta), Ilari(24′ st Rocchi), Fissore; Di Massimo (14′ st Calderini), Stanco. In panchina: Pegorin, Rinaldi, Rocchi, Calderini, D’Ignazio, Cecchini, Signori, Rea, Russotto, Caccetta. All.: Giorgio Roselli.

Arbitro: Rutella di Enna (Pappagallo/Abruzzese)

Note: Circa 100 tifosi da San Benedetto, giornata soleggiata e temperature gradevoli. Il campo appare in condizioni eccellenti.

Marcatori: 11′ st Granoche (T), 19′ st Costantino (T), 23′ st Petrella (T), 29′ st Granoche (T)

Ammoniti: 16′ st Bove (s), 17′ st Libutti (T)

Espulsi:

Angoli: 4-3

DIRETTA

I rossoblu a fine partita salutano la tifoseria arrivata da San Benedetto

Fine partita.

45′ + 3 Finisce qui. La Samb porta a casa la sconfitta peggiore della stagione incassando un poker al Nereo Rocco. Due gol di Granoche e poi Costantino e Petrella condannano i rossoblu.

45′ Si entra nella fase di recupero.

40′ Dentro anche Codromaz e Hidalgo nella Triestina che fa uscire Malomo e Costantino, che si prende la standing-ovation del suo pubblico.

35′ Dentro Caccetta per Gelonese nella Samb.

29′ 4-0 TRIESTINA. Granoche torva un sinistro al fulmicotone che trafigge Sala sul palo più lontano. Buio pesto sulla partita della Samb. (FOTO)

28′ Calderini si libera davanti al portiere, è tutto solo e prova un difficile pallonetto con la palla che va fuori. Che occasione sprecata! (FOTO)

24′ Fuori Bove e Ilari nella Samb ed entrano Signori e Rocchi.

23′ TERZO GOL PRESO DALLA SAMB. Gran giocata di Granoche che la mette sul secondo palo in giravolta, lì c’è Petrella che la insacca per il 3-0 della Triestina. (FOTO)

19′ RADDOPPIO TRIESTINA. Contropiede dei padroni di casa che colpiscono una seconda volta: 2-0. Ancora Pertrella pesca Costantino sul filo del fuorigioco e la punta infila Sala in uscita.(FOTO)

17′ In un minuto i primi gialli della gara: prima Bove per la Samb e poi Libutti per i padroni di casa che finiscono sulla lista dei cattivi.

14′ Entrano Cecchini e Calderini, escono Biondi e Di Massimo.

12′ Roselli fa scaldare subito Calderini.

11′ TRIESTINA AVANTI 1-0. Cross col sinistro del nuovo entrato Petrella che trova Granoche che stavolta, ancora di testa, non sbaglia. Forse errore di Celjak che perde la marcatura dell’uruguaiano. (FOTO)

8′ Gran cross di Procaccio, telecomandato per la testa di Granoche che la mette incredibilmente fuori!

5′ Di Massimo trattenuto, per l’arbitro al limite dell’area ma c’è qualche dubbio francamente. Palla in mezzo di Bove dove arriva Miceli di testa: palla alta! Era una buona occasione. La Samb è entrata in campo con più voglia di far male là davanti.

1′ La Triestina cambia subito Bariti inserendo Petrella.

Secondo tempo

Fine Primo tempo

45′ Finisce qui, senza recupero, il primo tempo. Reti bianche fra Triestina e Samb.

42′ Percussione di Costantino sulla destra e pallone in mezzo a cercare Procaccio che non arriva per poco. Che pericolo!

37′ Punizione dal limite per la Triestina. Maxi barriera dentro l’area per la Samb. Parte il terzino sinistro Frascatore e Sala la fa sua.

30′ Adesso la Trestina spinge, cross di Bariti che Fissore respinge col petto anche se gli alabardati chiedono un improbabile rigore. Poi il tiro di Coletti dalla sinistra: alto!

23′ Cross in mezzo a cercare Stanco, esce Offredi con le mani. (FOTO)

Si fanno sentire i circa 100 tifosi della Samb presenti al Nereo Rocco

18′ Contatto in area fra Miceli e Costantino che chiede il rigore ma Rutella non ne vuole sapere. Si gioca. (FOTO)

15′ Frascatore sulla sinistra prova a premiare l’inserimento fra le linee di Procaccio, bravo a chiudere Rapisarda. Partita piuttosto bloccata, la Samb sembra attenta a chiudere gli spazi.

6′ Bariti prova il tiro da 20 metri: palla fuori di poco

2′ Prima punizione interessante per i padroni di casa che portano le torri in area: Sala esce con qualche incertezza ma alal fine la fa sua, c’è anche un fallo sul portiere.

Primo tempo

Immagini e cronaca del primo tempo

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.