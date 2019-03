Qui l’ordine del giorno Ordine del giorno consiglio comunale San Benedetto 23 marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui il consiglio comunale del 23 marzo. Il piatto principale è l’approvazione del Bilancio di Previsione ma l’assise si occupa, in apertura anche di alcune polemiche intervenute negli ultimi tempi: fra queste il concerto di Capodanno dei Gemelli Diversi, il caso del mercatino di Natale a Porto D’Ascoli e quello più recente che vede coinvolto il Centro Sportivo Eleonora di Porto D’Ascoli.

ORE 16:15 TONINO CAPRIOTTI Da due anni parliamo di Piazza Montebello, da due anni parliamo della Zona a Traffico Limitato al Paese Alto, di piste ciclabili, del Ballarin. Quando sentiamo troppe giustificazioni, allora si prendono in giro le persone. E sul lungomare? Lei sindaco esordì dicendo che non avrebbe venduto promesse, qui invece siamo sempre davanti a promesse senza fatti.

ORE 16 BRUNO GABRIELLI Sul Ballarin qualcuno si vanta di quello che è stato fatto al Ballarin. Ma io vedo che non è stato approvato un progetto ma si è agito a seguito di una emergenza, anzi si è rinunciato ad un progetto che il sindaco ha sposato prima di diventare sindaco. Ma adesso lo ha abbandonato nonostante 3.500 adesioni. L’attesa della decisione sul Ballarin è finita guarda caso con la caduta di alcuni calcinacci, oltretutto mentre si dovevano rimuovere i capannoni del Carnevale.

Sul lungomare si accende un mutuo, altri soldi si prendono dalla vendita della Curzi. Io non condivido questo modo di fare, fare debiti è la cosa più semplice che si possa fare. Io avrei accettato con più favore l’accensione di un mutuo per un progetto sul Ballarin.

Voglio puntare l’attenzione sulle società partecipata. Il Comune deve adoperarsi per un controllo effettivo. Qui c’è una delibera approvata all’unanimità che ancora non trova attuazione, quella sul controllo pubblico di Picenambiente. C’è un atto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo e riguarda un quesito posto dal Centro Agroalimentare. Quesito sull’assoggettamento della società Agroalimentare al decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 che costituisce l’attuazione di alcune delle deleghe della legge 24 2015, la riforma Madia, per riorganizzare le pubbliche amministrazioni. Leggo: “Con riferimento alla nota in oggetto, si precisa quanto segue. Come si evince dalla nota il Centro Agroalimentare è società di diritto privato a prevalenze proprietà pubblica (…)”. Noi partecipiamo al Centro Agroalimentare così come in Picenambiente, quindi io credo che dobbiamo gestire anche Picenambiente, non capisco perché non ci si attivi per portare a compimento di questa delibera”.

Io soffrii quando fui defenestrato da Presidente del Consiglio, ma adesso invece sono felice di poter portare avanti i miei convincimenti quando vedo un’amministrazione di centrodestra che aumenta le tasse”.

ORE 15:30 L’assessore al Bilancio Andrea Traini illustra il punto.

PUNTO NUMERO 14: approvazione modifica Documento Unico di Programmazione 2019-2021, Bilancio di Previsione Finanziario.

Punto numero 13: modifica al regolamento comunale del ravvedimento oneroso, 25 voti favorevoli.

Punto numero 12: modifica regolamento Iuc, 14 favorevoli e 11 contrari.

Punto numero 11: modifica regolamento imposta di soggiorno, 14 favorevoli e 11 contrari.

Punto numero 10: definizione agevolata controversie tributarie, 14 favorevoli e 11 contrari.

Punto numero 9, addizionale comunale Irpef e Iuc componente Tasi 14 favorevoli 11 contrari.

Punto numero 8: Iuc, Tari, 14 favorevoli e 11 contrari

Punto numero 7: imposta unica comunale Iuc detrazioni e aliquote 2019 14 favorevoli e 11 contrari.

Punto numero 6, Approvazione piano finanziario e interventi nella gestione rifiuti, 14 favorevoli 11 contrari, vota No anche Marzonetti.

ORE 15:10 ANTIMO DI FRANCESCO Vediamo una presa di posizione forte del capogruppo di Fratelli d’Italia, il quale chiede una svolta e rimarca la necessità che le cose debbano essere aggiustate. Se ascoltiamo queste parole nel giorno dell’approvazione del documento principe della maggioranza significa che purtroppo quello che noi diciamo corrisponde a verità. L’obiettivo è quello di incamerare risorse per realizzare interventi, come l’ex scuola Curzi insegna.

ORE 15:02 MARIO BALLATORE Scontro verbale durante l’intervento a causa degli interventi di De Vecchis e Curzi.

ORE 15 DOMENICO PELLEI Lei sindaco dice che i consiglieri risolvono i problemi della città, bene, per lei sindaco questa è l’epoca della marchetta, non esiste che i consiglieri vadano a risolvere i piccoli problemini della città senza organizzazione.

ORE 14:53 GIANNI BALLONI Abbiamo parlato di responsabilità e lo dimostreremo col voto. Al consigliere Capriotti: se la criticità rilevata anche a seguito dei colloqui verrà rimediata, sarà buono. L’autocritica è un valore, specialmente a metà mandato. La svolta che ci diamo è una svolta concreta. Riteniamo necessario che la nostra buona volontà e quella dell’amministrazione si concretizzino in atti amministrativi.

ORE 14:50 BRUNO GABRIELLI A fronte dei 130 mila euro che deriverebbero dall’aumento del parcheggio sul lungomare, volevo far presente che a fronte delle controversie coi nostri dipendenti comunali abbiamo speso circa 55 mila euro.

ORE 14:45 FLAVIA MANDRELLI Sono rimasti due anni a questa amministrazione e ancora non si è capito dove stia andando questa città, lui al primo consiglio comunale disse che si sarebbero fatte le piccole cose, ma neanche si vedono, la città è piena di buche.

ORE 14:40 TONINO CAPRIOTTI Noi le proposte le facciamo. Entriamo nel tema della Picenambiente. Quante volte abbiamo detto in commissione che è necessario un piano di investimento dei privati, e ciò avrebbe permesso ai cittadini di pagare meno la Tari. Vogliamo parlare dei Poru? Erano soldi che entravano puliti nelle casse comunali senza bisogno di fare 200 nuovi appartamenti. Sulla Piscina qualche anno fa era arrivato un progetto per risanare la piscina con finanziamento del Coni, come ha fatto il Comune di Castignano che ha preso 400 mila euro per i campi da tennis.

ORE 14:30 RISPONDE DE VECCHIS Quanto ci costa la sospensione del dirigente De Berardinis? Voi avete peggiorato la macchina comunale. Gaspari a modo suo, male, la gestiva la burocrazia comunale, voi non la gestite. Questi sono fatti. Non ho sentito una parola da parte di nessuno e questa è una sintesi dell’omertà di questa amministrazione, andate a tentoni senza programmazione e senza controllo. Altrimenti certe cose non dovrebbero succedere.

ORE 14 E 15. PARLA IL SINDACO. Dopo una serie di interventi che vedono prendere la parola Andrea Sanguigni, Antimo Di Francesco, Maria Rita Morganti e Domenico Pellei per l’opposizione e Perfrancesco Troli e Mariadele Girolami per la maggioranza. “Sono fiero di avere un gruppo che preferisce fare che parlare, consiglieri che si rapportano tutti i giorni con sindaco, giunta e uffici”. Poi sulle critiche dell’opposizione: “Vi abbiamo dato il leader a titolo gratuito” chiosa Piunti riferendosi a Rosaria Falco. Sugli aumenti di tasse: “Quando vennero messi i parcheggi blu siamo noi ad aver scoperto che quelle entrate servivano per la spesa corrente e non per investire nel turismo. Aumentiamo a un euro l’ora il parcheggio sul lungomare ma con lo stesso ticket si potrà parcheggiare anche in centro”. Tassa di soggiorno: “Gli incassi saranno reinvestiti sul Turismo”.

“Se sono diventato Sindaco qualcuno mi avrà votato. Io non ci sto a descrivere San Benedetto come una latrina”continua Piunti battendo sulle critiche ricevute. “Con me questa città è migliorata, anche sul piano sicurezza” chiosa il sindaco che annuncia come la commissione Sicurezza presieduta da Giacomo Massimiani sarà convocata alle 18 e 30 del 1° aprile.

ORE 13 E 30. ROSARIA FALCO: “LA SITUAZIONE DEL COMUNE SI STA DISGREGANDO. DIMETTETEVI”. “A me non importa nulla di quello che è stato ereditato negli ultimi 20 anni. Voi avevate promesso cose diverse da quelle che state facendo. Non ho potuto cambiare le cose da dentro e sono uscita perché non ve ne importa nulla delle critiche, vi ho fatto un anno di critiche quando ero in maggioranza” è l’intervento di Rosaria Falco che rimanda ai suoi trascorsi con la maggioranza. Anche lei, come i colleghi d’opposizione, chiede le dimissioni dell’amministrazione e evoca ancora il caso De Berardinis: “La situazione del Comune si sta disgregando, condivido quello che ha detto De Vecchis, i dirigenti sono sotto metus. Vi dovete dimettere”.

ORE 13. BATTI E RIBATTI FRA CURZI E CHIODI. Interventi di una certa durezza da parte della minoranza proseguono con Marco Curzi che si rivolge a Piunti. “Lei sembra sia stato commissariato da qualche suo collaboratore e da qualche dipendente, non c’è il manico in questo Comune” dice, e ancora: “sembra un film horror, in tre anni non siete riusciti a fare nulla. Le cose che ha fatto l’amministrazione precedente, finché ne facevo parte, potete sognarle”. Un intervento che Carmine Chiodi per la maggioranza ribatte: “Non capisco l’astio con cui vengono fatti certi interventi. Noi abbiamo ereditato tutta una serie di cose che non funzionano da 20 anni”.

ORE 12 E 45. BALLONI RICUCE CON LA MAGGIORANZA E STIMOLA. C’è poi, fra quelli dei colleghi, anche l’intervento di Gianni Balloni (Fdi) che aveva manifestato qualche mal di pancia dopo il caso De Berardinis e del “Corvo” (il consigliere di maggioranza che avrebbe denunciato il dirigente oggi sospeso). Balloni ha incontrato il sindaco in settimana. Balloni ricuce, se mai ce ne fosse stato il bisogno, con la maggioranza ma avverte anche in qualche modo: “Ci deve essere la svolta da oggi in poi, i colleghi di minoranza parlano di incapacità ma non condivido, serve semplicemente un nuovo approccio. Di questo noi ne abbiamo discusso, affinché anche i miei colleghi diano di più. Le responsabilità della Giunta che voi (i consiglieri di minoranza) addebitate alla Giunta sono frutto anche di situazioni pregresse”.

ORE 11. Iniziano le discussioni che porteranno, dopo l’esposizione dei punti che lo contengono (oltre 10), alla votazione del bilancio di previsione.

Ci sono diversi interventi dei consiglieri di minoranza, fra cui un discorso piuttosto duro nei contenuti, con riferimenti a Picenambiente e al caso De Berardinis, di Giorgio De Vecchis che, come Gabrielli, chiede le dimissioni di Piunti. Qui sotto l’articolo.

ORE 10 e 30 TONINO CAPRIOTTI E IL CENTRO SPORTIVO ELEONORA: CONFRONTO CON ANDREA ASSENTI. Il consigliere del Pd presenta la sua interpellanza (atto diverso da un’interrogazione) per far luce sulla modifica della convenzione, firmata nel 2015, avvenuta lo scorso ottobre con delibera di Giunta. Con la convenzione sono stati affidati lavori e gestione del centro sportivo Eleonora di Porto D’Ascoli e con la modifica recente si è deciso di costruire un campo da Paddle al posto di una tensostruttura a copertura di uno dei due campi da calcetto del centro. Per Capriotti, “si sono alterati gli elementi del contratto” dice in assise il “Dem” che chiede il “ripristino del contratto del 2015, il rispetto della normativa e del ruolo del consiglio (che per Capriotti era l’organo deputato a decidere sulla modifica, non la Giunta) e chiede di aprire dialogo col quartiere “per la intervenuta modifica ai benefici pubblici del contratto”.

Risponde l’assessore Andrea Assenti, che evoca un “cortocircuito” della parte politica facente capo al Pd (visto che la convenzione ab origine fu firmata durante l’amministrazione di Gaspari). “Il paddle rende più attrattivo il centro sportivo Eleonora” sostiene l’assessore che giustifica anche il fatto che la modifica sia avvenuta tramite atto di Giunta: “La modifica della concessione è sostanziale se altera considerevolmente gli elementi essenziali della stessa” chiosa Assenti “La modifica di ottobre non è sostanziale perciò abbiamo aggiunto un’appendice approvata con delibera di Giunta. Il Centro lo collaudiamo fra pochi giorni” aggiunge.

“La copertura di un campo da calcetto è ben diversa da un campo di Paddle, sia per costi che per manutenzione” risponde il consigliere del Pd che batte ancora sulla sua posizione: “Sono state alterate le condizioni del bando, è da dimostrare quello che mi dice, ovvero che l’offerta è migliorata. Che una delibera di Giunta vada a modificare una delibera di consiglio, è la prima volta che lo sento”.

ORE 10 E 20 GABRIELLI SUL MERCATINO NATALIZIO DI PIAZZA CRISTO RE: “ERA SENZA AUTORIZZAZIONI”. Il consiglio ha come terzo punto all’ordine del giorno, dopo l’interrogazione di Capriotti, un atto simile di Bruno Gabrielli che lamenta la mancata autorizzazione dell’occupazione del suolo pubblico in occasione del mercatino installato a Porto D’Ascoli sotto il periodo natalizio. “Nessuna delibera di Giunta approvata per il mercatino straordinario, la polizia municipale ha rilevato la mancanza di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con tanto di sanzione. Come è possibile?” domanda Gabrielli durante il suo intervento in cui arriva a chiedere le dimissioni del sindaco Piunti evocando il “caso” De Berardinis che nelle ultime settimane ha tenuto banco. “In questa macchina comunale si respira un clima di veleni, in tanti anni non si sono mai verificate queste falle che sono da addebitare alla gestione del personale da parte dell’amministrazione. Questo è diventato un luogo dei veleni e i veleni uccidono”. Risponde a Gabrielli con un breve intervento l’assessore al Commercio Filippo Olivieri che difende la regolarità di quanto fatto sotto il periodo di Natala ma Gabrielli non si dimostra affatto siddisfatto della replica rivolgendosi all’assessore: “Non mi prenda in giro. L’amministrazione non è sopra le legge”.

ORE 10. CAPRIOTTI INTERROGA SUI GEMELLI DIVERSI. Il consiglio, dopo l’approvazione del verbale della scorsa riunione, si apre con un’interrogazione di Tonino Capriotti sul Concerto in Piazza Giorgini di fine anno dei Gemelli Diversi. Capriotti chiede il perché di una spesa che considera eccessiva sostenendo che, in altre occasioni, gli stessi Gemelli Diversi, da altri Comuni, sarebbero stati “pagati di meno”. Il democratico chiede anche perché la proposta sia stata approvata “lo stesso giorno in cui è arrivata mentre a chi ha protocollato altre proposte per quel concerto non è stata data risposta”. L’assessore al Tursimo Pierluigi Tassotti, in replica, difende “la discrezionalità nelle scelte artistiche da parte di chi prende le decisioni (L’Amministrazione n.d.r.)” e aggiunge: “E’ successo tutto in trasparenza”. Mentre sui costi afferma: “Non sono costituiti solo dall’ingaggio degli artisti ma anche da altri costi collaterali come organizzazione, sicurezza, alloggio degli artisti…”

