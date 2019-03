L’Associazione culturale “Prima Persona Plurale” è lieta di annunciare l’inizio della collaborazione con l’Edelweiss, locale sito sul lungomare di Porto D’Ascoli che ospiterà ben quattro concerti tra marzo, aprile e maggio. Il primo appuntamento si terrà domani sera e ha come protagonista Federico Scrima, in arte Scrima, uno degli esponenti in rampa di lancio del panorama indie romano.

Nomi“, Ep che racchiuderà una serie di brani che hanno come titolo dei nomi di persone. Scrima si è già fatto notare nella Capitale a suon di live e si affaccia al primo tour nazionale con tanta passione e voglia di emergere. Nato e cresciuto nel quartiere popolare di Giardinetti, a Roma, Scrima è un ragazzo giovane ed eclettico che racconta con sognante sensibilità il motore della sua quotidianità: l’amore. Attualmente è a lavoro al progetto ““, Ep che racchiuderà una serie di brani che hanno come titolo dei nomi di persone. Scrima si è già fatto notare nella Capitale a suon di live e si affaccia al primo tour nazionale con tanta passione e voglia di emergere. Il concerto, che avrà inizio alle ore 22.30, è a ingresso gratuito con la possibilità di entrare a far parte di “Prima Persona Plurale” sottoscrivendo la tessera associativa.

