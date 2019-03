MONTEPRANDONE – Fine settimana di riposo per prima squadra e formazioni giovanili dell’Handball Club Monteprandone.

Monca, dunque, la 22esima giornata della serie B maschile girone Marche-Abruzzo. La sfida in programma in casa del Lions Teramo è stata posticipata al 13 aprile per indisponibilità del parquet abruzzese. E così per gli uomini di coach Andrea Vultaggio, reduci dal 22 pari di Città Sant’Angelo dopo due sconfitte consecutive, il prossimo impegno in calendario è quello del 30 marzo, contro Camerano, per l’ultima gara interna della stagione.

A riposo anche i giovani. L’Under 19, che ha appena messo alle spalle il ko casalingo con il Cus Ancona, si rivedrà il 27 marzo a Porto Potenza Picena contro le Marche U19. Al palo da fine febbraio l’Under 15 monteprandonese, che rigiocherà il 31 marzo al Colle Gioioso, contro Cingoli A.

E insomma, l’unico appuntamento del fine settimana che riguarderà l’HC è il raduno della rappresentativa maschile dell’Area 6 (Marche-Abruzzo) di domenica a Chiaravalle. Il responsabile Settimio Massotti ha precettato il centrale blu classe 2006, Wasim Khouaja, e il terzino nato nel 2005, Riccardo Simonetti. Non può invece rispondere alla convocazione, l’altro terzino del 2005, Marco Di Girolamo, infortunato.

A Chiaravalle, tra i tecnici però, anche l’esperto portiere della prima squadra monteprandonese, Cristiano Giambartolomei.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.