SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cambia il format della Serie A del Beach Soccer per la stagione 2019 e a comunicarlo è la stessa LND. Da questa stagione infatti, scatterà una vera e propria rivoluzione del campionato. Una scelta, quella adottata dal Dipartimento Beach Soccer della LND e condivisa con i club della Serie A, necessaria per aumentare la competitività e l’appeal del torneo.

“Un altro passo è stato compiuto per la crescita del nostro movimento – ha commentato il coordinatore Roberto Desini nel sito ufficiale dei rossoblu – c’era bisogno di strutturare in maniera più articolata il campionato di vertice anche per completare quel processo di crescita e di affermazione invocato dalle società”.

La grande novità riguarda l’introduzione di due poule distinte all’interno della stessa Serie A. Ci sarà la Poule Scudetto, composta da un massimo di 10 squadre. Vi parteciperanno le prime otto classificate nella stagione 2018 più le due migliori stabilite secondo il ranking degli ultimi quattro anni (2015-2018). Per la composizione delle graduatorie di merito, si terrà conto dei seguenti parametri: posizione ottenuta in Serie A, partecipazione ai campionati di A e B, aver occupato una delle prime quattro posizioni in Coppa Italia e aver disputato la gara di Supercoppa.

La squadra ultima classificata, al termine del campionato, retrocederà nella cosiddetta Poule Promozione, composta anch’essa da un massimo di 10 squadre. La Poule Promozione sarà composta dalle società aventi diritto all’iscrizione al campionato di Serie A. L’ultima squadra classificata, retrocederà in Serie B.

La stagione 2019 sarà articolata su 6 tappe: 1 per singola poule, 2 per entrambi, 1 per la Coppa Italia ed 1 per le Final Eight. Proprio l’accesso alle finali è l’altra novità della nuova stagione: si qualificheranno infatti le prime sette classificate della Poule Scudetto e la prima classificata della Poule Promozione.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la formula della Coppa Italia. Per la composizione del tabellone si terrà conto del posizionamento ottenuto nella precedente edizione. Questo il ranking attuale dei club italiani, con la Samb al secondo posto:

1 Catania, 2 Sambenedettese, 3 Viareggio, 4 Terracina, 5 Pisa, 6 Lazio, 7 Ecosistem Catanzaro, 8 Canalicchio, 9 Napoli, 10 Palazzolo, 11 Lamezia Terme, 12 NoName Nettuno, 13 Sicilia BS, 14 Romagna, 15 Unione Bragno, 16 Vastese, 17 Brescia, 18 Genova, 19 Bari, 20 Villasimius.

