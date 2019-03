FABRIANO – Si è disputata a Fabriano la nona edizione dei Campionati Assoluti Invernali di nuoto FISDIR, con un grande numero di partecipanti, oltre 250 gli atleti iscritti. Sono stati sette i partecipanti della A.S.D. Cavalluccio Marino, che complessivamente hanno conquistato 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi individuali.

In trasferta l’allenatore Andrea Rossi coadiuvato dall’istruttore Alessandra Palermi, che si dichiara pienamente soddisfatto dei risultati degli atleti in questo momento della stagione agonistica ed in linea con il loro potenziale agonistico. Tutta la squadra ha dato il suo meglio con ottimi riscontri nei crono. Sempre ad alti livelli si esprimono le nostre due staffette, la sintesi del gruppo.

Questi i risultati dei 7 atleti della Cavalluccio Marino:

Sorge Giusy 4° sui 100 misti; 3° sui 50 ra; 3° sui 50 ff

Vesperini Andrea 5° sui 100 misti; 4° sui 50 ff; 5° sui 50 sl

Francesco Fiscaletti 1° sui 50 ds; 1° sui 100 ds; 3° sui 200 ds

Mandolini Riccardo 2° sui 800 sl; 3° sui 400 sl 4° sui 200 ds

Scognamiglio Giacomo 13° sui 50 sl; 4° sui 50 ff; 10° sui 100 sl

Tancredi Domenico 2° sui 50 ff; 4° sui 50 sl; 5° sui 100 sl

Viola Francesco 11° sui 50 sl; 11° sui 100 sl; 7° sui 50 ds

Quinto posto la staffetta 4×50 stile libero (Scognamiglio, Vesperini, Fiscaletti, Viola)

Quarto posto la staffetta 4×50 mista (Scognamiglio, Vesperini, Fiscaletti, Mandolini)

I prossimi appuntamenti nazionali saranno i Campionati Italiani Promozionali di nuoto FISDIR ad Agropoli (SA) dal 17 al 19 maggio, i Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto FISDIR in vasca lunga a Chianciano Terme (SI) dal 26 al 29 giugno.

