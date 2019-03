I locali vengono sub – concessi nella ubicazione, nelle dimensioni, nelle pertinenze e nello stato di fatto in cui si trovano. Qui le informazioni utili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità importante per gli operatori della pesca.

E’ stato pubblicato un bando per la sub-concessione di sei box del Mercato Ittico Comunale all’Ingrosso di varia grandezza, tutti con destinazione d’uso di deposito e commercializzazione di prodotti ittici.

I locali vengono sub – concessi nella ubicazione, nelle dimensioni, nelle pertinenze e nello stato di fatto in cui si trovano. Tutte le spese di ripristino e avviamento dei locali, di allacciamento all’energia elettrica, all’acqua e alla rete telefonica, ove da sostenere, sono a totale carico dell’assegnatario. Il canone mensile richiesto per l’assegnazione dei box in questione è di 5,90 euro al metro quadrato al netto di Iva.

Le domande dovranno pervenire in Comune entro lunedì 15 aprile 2019. Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comunesbt.it (sezione “altri bandi e avvisi”).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.