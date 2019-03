SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festa grande all’asilo Merlini per la festa del Papà. Lo storico istituto di via Leopardi ha festeggiato, il 19 marzo, i papà degli alunni presso la cattedrale della Madonna della Marina con una celebrazione officiata da monsignor Romualdo Scarponi e animata da canti e preghiere recitate dai piccoli. Presenti alla cerimonia il sindaco Pasqualino Piunti e l’assessore Emanuela Carboni che hanno risposto all’invito del presidente dell’asilo Alberto De Angelis.

Dopo la messa la festa si è spostata nella sala convegni dell’asilo dove De Angelis ha letto alcune poesie dedicate ai papà e dove i bimbi hanno cantato gli auguri per il proprio genitore dopo il saluto della coordinatrice Silvana Caioni. Ad intervenire anche l’assessore Carboni e lo stesso don Romualdo che si è rivolto direttamente ai piccoli. La festa è proseguita con il buffet offerto dai genitori degli alunni e con la presentazione del centro estivo del Merlini che si terrà per tutto il mese di luglio e per la prima settimana di agosto. Per informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0735.592358.