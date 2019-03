Numeri decisamente importanti per la nuova edizione della competizione sportiva che rinnova l’appuntamento per il prossimo 24 marzo in Piazza Giorgini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conto alla rovescia per un importante appuntamento sportivo in Riviera.

Si sono chiuse questa notte le iscrizioni per la gara competitiva di km 21,097 della Mezza Maratona dei Fiori.

Il presidente Domenico Piunti decisamente soddisfatto del risultato al momento ottenuto comunica che ad oggi sono oltre 1700 i partenti alla gara nazionale di km 21, oltre mille coloro che prenderanno parte alla Non Competitiva di km 10+500, oltre 400 alla Passeggiata di km 4.

Numeri decisamente importanti per la nuova edizione della Mezza Maratona dei Fiori, che rinnova l’appuntamento per il prossimo 24 marzo in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto.

Il presidente ricorda che presso il Circolo Tennis Maggioni sarà allestita un area “Deposito Borse Custodito e docce” grazie alla collaborazione con Afro Zoboletti.

RITIRO PETTORALI

Il ritiro pettorali avverrà sabato 23 marzo dalle ore 15 alle 17 e domenica 24 dalle ore 8 alle 8,45 a san Benedetto del Tronto in Piazza Giorgini all’interno della Galleria “Calbaresi.

PARCHEGGI

Ricordiamo inoltre che gli atleti potranno usufruire del parcheggio “Mar del Plata” accessibile dal Varco sud della Capitaneria di Porto. “Il varco sarà monitorato dai nostri addetti – afferma sempre Piunti – e si raccomanda di non lasciare le auto nelle zone non consentite al fine di evitare spiacevoli sanzioni ma di seguire le indicazioni degli operatori che faranno confluire all’interno del parcheggio”.

Insomma si prevede un consolidato successo per questo evento nazionale che si annovera fra i più partecipati del centro Italia, ricordiamo che nelle classifiche nazionali la Mezza Maratona dei Fiori è fra le prime 20 manifestazioni per numero di iscritti.

Domenico Piunti quindi rinnova l’appuntamento per sabato 23 marzo dalle ore 15 con i circuiti per ragazzi e domenica 24 con inizio ore 8 e partenza ore 9.15 in Piazza Giorgini per la Gara Nazionale, la Non Competitiva di km 10 e la Passeggiata di km 4.

