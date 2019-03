SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Grazie mille San Benedetto. Abbiamo iniziato il nostro tour da voi e ci avete fatto sentire davvero a casa, è stata una serata speciale e indimenticabile”.

Così, in una nota sui Social, i Bowland hanno commentato il concerto del 19 marzo al Palariviera. “Data zero” del loro tour, stasera i giovani artisti iraniani saranno a Fano.

Platea sambenedettese in estasi che ha apprezzato le performance di Saeed Aman, Pejman Fani e Leila Mostofi. Oltre una ventina le canzoni eseguite, la maggior parte in inglese e due in italiano ma anche una in persiano.

“Un ringraziamento speciale a tutto il grande team che ha reso possibile questo tour e questo fantastico spettacolo” ha aggiunto il trio che sicuramente, dopo il successo televisivo di X Factor Italia 2018, si farà ben valere nel panorama musicale.

In bocca al lupo ai Bowland.

