RIPATRANSONE – “Vorrei dar voce a tutti i Consiglieri Comunali dell’Ambito 21, che di tutto ciò che sta avvenendo siamo solo e per fortuna informati dalla stampa locale”. A parlare è il consigliere comunale di opposizione a Ripatransone, gruppo Progetto Paese, Antonio De Angelis.

“In sede di Consiglio Comunale, credo che quasi nessuna Amministrazione abbia deliberato ufficialmente i suoi intenti in merito alla questione dell’ospedale unico” continua De Angelis. “Vorremmo guardarci in faccia per decidere insieme il futuro della nostra sanità locale e dar voce anche all’entroterra spesso dimenticato. Quindi faccio un appello a Piunti, Sindaco di San Benedetto e Presidente dell’Ambito di stabilire una data ufficiale per una riunione nella Sala Consiliare del suo Comune con tutti i consiglieri dell’Ambito.

