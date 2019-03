GROTTAMMARE – Teatro sulla costa per i più giovani.

Domenica 24 Marzo, ultimo appuntamento con “Oh che bel castello!”, stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro” per la direzione artistica di Marco Renzi, il progetto fa parte di Teatri in Rete il più grande circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche, rete che consorzia dieci Comuni nelle Province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.



Siamo così arrivati all’atto conclusivo di questa quinta edizione della rassegna, un anno che ha fatto registrare uno scatto di pubblico davvero importante, ricordiamo i 71 abbonati, e che dimostra come il progetto sia entrato nella vita di tante famiglie e non solo di Grottammare, la lettura degli abbonamenti ci dice che il pubblico viene oltre che dalla Città che ospita il progetto anche dalla vicina San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima, Ripatransone. Domenica 24 Marzo “Oh Che Bel Castello!” va dunque in archivio con il suo forte gradimento, documentato da un Teatro delle Energie sempre pieno, senza dimenticare i due sold out che ci sono stati per le rappresentazioni riservate alle Scuole, segno di un progetto che incontra la curiosità e l’interesse di un pubblico vasto e variegato, come quello dei ragazzi e della famiglia.

In scena, per l’atto conclusivo, la compagnia Teatrino dei Fondi di Pisa, formazione storica de teatro ragazzi italiano, riconosciuta e sostenuta dal Mibac-Ministero per i Beni e le Attività Culturali, portano in scena la loro ultima novità: La Principessa e il Drago, uno spettacolo recitato e cantato dal vivo dove si racconta una favola originale che contiene quegli elementi che rendono queste storie sempre avvincenti e senza tempo.

L’inizio è per le ore 17, la biglietteria sarà aperta a partire dalle 15,30.

INGRESSO

Il biglietto, al costo di soli sei euro, potrà essere acquistato lo stesso giorno di spettacolo presso il Teatro delle Energie a partire dalle ore 15,30, oppure prenotato telefonicamente presso “Proscenio Teatro” dal lunedì al venerdì, ore 9,30\13,30 – T. 0734 440348-440361 in altri orari M. 335 5268147

PROMOZIONI GRUPPI

Sconti per gruppi a partire da dieci persone, se prenotati entro le ore 13 del venerdì precedente la data di spettacolo. Ingresso gruppi prenotati al costo di cinque euro.

