SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb comunica che da ieri è iniziata la prevendita per la gara Triestina -Samb valevole per la 32a giornata del campionato di Serie C 2018/2019 – girone B e in programma domenica 24 marzo allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Fischio d’inizio alle 16.30.

I biglietti disponibili per il settore ospite saranno acquistabili senza obbligo di supporter card sia online, sul sito www.diyticket.com che nei punti vendita autorizzati che in Riviera è la Tabaccheria Marchionni di Grottammare. La prevendita per il settore ospite terminerà sabato 23 marzo alle ore 19.

I prezzi dei tagliandi per il settore ospite, comprensivi delle commissioni di prevendita sono i seguenti:

INTERO: euro 13

RIDOTTO: euro 11

UNDER 10: euro 2

