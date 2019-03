Al termine dell’escursione è previsto (per chi vuole) il pranzo presso l’agriturismo “La Castelletta” (costo 20 euro – E’ necessaria la prenotazione)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La fine dell’inverno e l’arrivo della bella stagione, con il risveglio della natura, ci invitano come ogni anno a dare inizio al programma escursionistico “estivo”, previsto per domenica 24 marzo con la “Camminata di Primavera … tra natura ed archeologia”.

La Camminata di Primavera di quest’anno si svolge sulle colline di Cupra Marittima, ricche di valenze naturalistiche e di scorci panoramici che vanno dal mare alle vette imbiancate dell’Appennino.

La durata prevista dell’escursione è di circa 4 ore (dislivello 250 metri circa; lunghezza 10 chilometri circa).

La partenza è fissata, con mezzo proprio, per le ore 7.30. presso la sede del Cai di San Benedetto del Tronto (via Firenze n.3 – zona Ischia- Grottammare).

La quota di partecipazione è di 4 euro per i soci Cai e di 13 euro per i non soci (comprensiva di polizza assicurativa).

Al termine dell’escursione è previsto (per chi vuole) il pranzo presso l’agriturismo “La Castelletta” (Costo € 20 – E’ necessaria la prenotazione).

Nel pomeriggio si conclude la giornata con la visita guidata all’area archeologica di Cupra organizzata dalla locale Sezione dell’Archeoclub.

La prenotazione è obbligatoria (partecipazione all’escursione e/o al “pranzo”), per informazioni contattare Mario Mauloni (338.9340093) o Giovanni Procacci (334.3707824).

In particolare, i non Soci Cai devono iscriversi e versare la relativa quota entro venerdì per motivi assicurativi.

