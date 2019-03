Sentito lutto a San Benedetto per la sua prematura scomparsa. Il locale che gestiva è da sempre uno dei punti di riferimento per tantissimi sambenedettesi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande cordoglio a San Benedetto per la prematura scomparsa di Riccardo Giuliani, conosciuto imprenditore e titolare dell’omonima Pasticceria Giuliani e conosciuto bar di via Toscana e socio di Piceno Distribution che in questi ultimi anni ha avuto molto successo nella diffusione delle spremute di melagrana.

Aveva appena 51 anni. Un male incurabile la causa del decesso. La morte è avvenuta nel pomeriggio del 19 marzo. Lascia moglie e due figli maschi. I funerali si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio alle ore 10.30 di giovedì.

A Riccardo e ai suoi familiari e ai tantissimi amici e persone che lo hanno conosciuto e voluto bene il più sentito cordoglio da parte della redazione di Riviera Oggi.

