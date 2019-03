Nella settima e ottava giornata di campionato, la società giallo-oro ha aggiunto altri tre punti importanti alla sua classifica vincendo contro il Lanciano ma lasciando l’intera posta in palio alla forte capolista Fermana Calcio For Special

ASCOLI PICENO – Si sono svolte sabato scorso 16 marzo, presso il campo il sportivo di Monterocco di Ascoli Piceno la settima e l’ottava giornata del campionato di “Quinta Categoria Figc Marche” (torneo riservato ad atleti diversamente abili).

La formazione sambenedettese della Stella del Mare si è presentata con l’obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica visto che il primo posto purtroppo sembra ormai troppo distante da raggiungere. Ora il traguardo dei ragazzi di mister Paolo Rosati è la conquista della piazza d’onore dove la lotta è ancora serrata. La società giallo-oro ha aggiunto altri tre punti importanti alla sua classifica vincendo contro il Lanciano ma lasciando l’intera posta in palio alla forte capolista Fermana Calcio For Special.

“Faccio gli elogi alla squadra –dice Andrea Fioretti, titolare della ditta Idea Pallet main sponsor del club rivierasco- per come sta conducendo la stagione sportiva. Sapevo che i ragazzi dopo un inizio negativo si sarebbero risollevati in classifica, purtroppo la falsa partenza di quest’anno ha condizionato la stagione. Ma l’importante è rimanere sempre uniti e mantenere inalterata la voglia di allenarsi e la gioia di giocare a calcio senza pensare troppo al risultato. Bravi tutti, continuate cosi. Io tifo per il secondo posto e sono sicuro che lo raggiungerete”.

Nella prima gara contro il Lanciano i giallo-oro hanno giocato molto bene facendo vedere delle belle azioni. Una di questa è da scrivere sui manuali del calcio. Iniziata dal portiere Neroni che con un passaggio filtrante ha innescato Laghi sulla fascia che ha fatto partire un grande cross al centro dove Stefano Pignotti con un tiro ad incrociare non ha lasciato scampo al portiere avversario. Scroscianti gli applausi del pubblico. La gara è terminata con il punteggio di 5-3 per la Stella del Mare con la doppietta di Stefano Pignotti e Alessio Laghi, ed il gol sul finale di Giacomo Neroni (uno dei migliori in campo in assoluto oggi).

Nella seconda gara contro la capolista Fermana il primo tempo è stato giocato alla pari, chiudendo il parziale sotto per 1-0. Nel secondo tempo dopo aver subito il secondo goal i ragazzi di Mister Rosati si sono demoralizzati e non hanno lottato come loro solito, la gara si è quindi chiusa sotto i colpi degli avversari che non hanno trovato più la resistenza dei sambenedettesi, 0-6 il finale.

“Sono contento –commenta mister Paolo Rosati- per le belle azioni di gioco che siamo riusciti a costruire oggi, mettendo in pratica quello che proviamo in allenamento e questo mi rende orgoglioso. Mi dispiace invece per il secondo tempo disputato contro la capolista Fermana. Ci siamo praticamente afflosciati dopo il secondo goal e questo non va bene. Potevamo giocarcela fino alla fine ma purtroppo la squadra ha ceduto psicologicamente e su questo aspetto dovremo migliorare molto in futuro. Può capitare che l’avversario sia superiore ma noi, dobbiamo rimanere comunque sempre sul pezzo e fare del nostro meglio fino alla fine”.

Ottime le prove offerte da Luca Marcelli in difesa, Giacomo Neroni a centrocampo e Alessio Laghi in attacco. Buone anche le prestazioni offerte da tutti gli altri atleti della Stella del Mare capitanata dal portiere Roberto Napoli, sinceramente oggi un po’ sotto i suoi standard abituali.

Per chi volesse avvicinarsi ai vari progetti sportivi attivati dalla Stella del Mare (oltre al calcio è attivo il progetto di educazione motoria, basket, danza, tiro con l’arco, badminton) si può contattare la società attraverso il sito web: www.stelladelmare.org per poter organizzare un allenamento prova.

Stella del Mare: Napoli Roberto; Marcelli Luca; Pasini Roberto; Del Gran Mastro Pietro; Troiani Lorenzo; Nardella Michele; Pisani Marco; Pignotti Matteo; Aloisi Denis; Pignotti Stefano; Alessio Laghi; Giacomo Neroni. All. Paolo Rosati

Marcatori: Stefano Pignotti, Laghi (2 goal); Neroni (1 goal).

CAMPIONATO QUINTA CATEGORIA FIGC – MARCHE

Settima giornata

Stella del Mare FS-Lanciano FS 5-3

Fermana FS-Sport21 Pescara 5-0

Ascoli FS-Lega B 1-2

Ottava giornata

Stella del Mare-Fermana FS 0–6

Ascoli FS-Sport21 Pescara 3-1

Lanciano FS-Lega B 0-6

Classifica

Fermana Calcio FS – 24 punti

Ascoli Calcio FS – 15 punti

Stella del Mare SBT – 13 punti

Sport 21 Pescara – 13 punti

LEGA B – 9 punti

Lanciano FS – 0 punti

FS = “For Special”

