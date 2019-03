PORTO SAN GIORGIO – L’Adriaservice Volley Angels Project Porto San Giorgio ha conquistato il titolo provinciale Ascoli-Fermo nel campionato Under 16 femminile e per la società del d.s. Fulvio Taffoni si tratta di un piacevole bis dopo quello conquistato solo pochi mesi fa nel campionato Under 13.

Nell’ospitale e sontuosa cornice del Palasport di Grottazzolina, la formazione allenata da Daniele Capriotti e Attilio Ruggieri ha prima superato in semifinale la favorita Pagliare Volley, battendola per 3-0 (14, 23, 18) e poi nella finale pomeridiana ha vinto contro la Happy Car Samb Volley, anche in questa occasione per 3-0 con i parziali di 25-17, 25-14, 30-28, al termine di un emozionane incontro che ha avuto nel terzo set il diapason delle emozioni. Per le due squadre si trattava dell’attesa bella, visto che nella fase di qualificazione le partite tra le due squadre si erano concluse con una vittoria a testa.

«Nelson Mandela affermava – hanno commentato in società – che un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso mai e questa frase calza a pennello per noi che soltanto qualche anno fa potevamo solo sognare di arrivare a questi livelli e ora abbiamo conquistato due titoli provinciali in pochi mesi, confermando giorno dopo giorno la bontà del nostro progetto di crescita dell’intero movimento. Questa vittoria è da ascrivere alla squadra e al loro staff tecnico, ma una parte del merito va anche all’intera struttura societaria che lavora quotidianamente per far funzionare l’intero e complesso apparato».

Ad assistere alla finale, oltre a un folto pubblico, c’era anche il selezionatore regionale Stefano Agostinelli che è giunto apposta per dare un’occhiata anche ad alcune delle atlete della compagine sangiorgese. L’Adriaservice ha ottenuto il titolo di campionessa territoriale Under 16 dopo aver inanellato un filotto di quindici vittorie su sedici partite disputate prima della final four e avendo vinto la fase finale senza perdere nemmeno un set.

Ecco i nomi delle atlete vittoriose. Susanna Beretti, Chiara Catalini, Maria Livia Di Clemente, Carlotta Gennari, Felicia Casarin, Marta Paniconi, Giorgia Ledda (L), Alice Pallottini, Sofia Felici, Alessia Curi, Veronica Maracchione. All.: Capriotti e Ruggieri.

L’Adriaservice Porto San Giorgio prenderà adesso parte alla fase regionale del campionato Under 16 alla quale parteciperanno dodici formazioni marchigiane che saranno suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno. L’organizzazione della fase finale, svoltasi a Grottazzolina e a Rapagnano, è stata curata dal comitato territoriale Ascoli-Fermo della Federazione Italiana Pallavolo, con la collaborazione della Videx Grottazzolina. Alle premiazioni hanno preso parte il presidente territoriale Fabio Mariano Carboni, il suo vice presidente Massimiliano Ortenzi, il vice presidente regionale Flavio Patrizi e il selezionatore regionale Stefano Agostinelli.

