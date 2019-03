“Spesso le persone non sanno a chi rivolgersi per trovare sollievo dai sintomi psicologici e psichiatrici che gli deturpano l’esistenza” dice l’assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi presentando l’appuntamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un’iniziativa volta al sociale in Riviera.

Si terrà giovedì 21 marzo, con inizio alle 17.15, in sala consiliare, il secondo incontro del 2019 di “Psiche in Comune”, il ciclo di conferenze con cadenza mensile proposte dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto per offrire alla cittadinanza occasioni formative per conoscere il mondo interiore, le dinamiche che governano la relazione con se stessi e con gli altri ed impediscono l’armonia.

Questo secondo incontro sarà moderato dal consigliere comunale Carmine Chiodi ed avrà come titolo “Quale terapia della psiche? Conoscere il Cognitivismo”. Relatrice sarà Clarice Mezzaluna, psicoterapeuta, responsabile degli Istituti Cognitivi di San Benedetto del Tronto.

“Spesso le persone non sanno a chi rivolgersi per trovare sollievo dai sintomi psicologici e psichiatrici che gli deturpano l’esistenza – dice l’assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi presentando l’appuntamento – dilaga ancora una grande confusione tra il ruolo dello psicologo, del counselor, dello psichiatra, del neuropsichiatra. E quando il problema persiste, non sono pochi coloro che si rivolgono a sensitivi fino ad arrivare agli esorcisti. L’ignoranza arriva ad estremi livelli per quanto riguarda la conoscenza dei vari tipi di teorie di cura della psiche: pochi conoscono le differenze tra Cognitivismo, comportamentismo, psicoanalisi. Dedicheremo qualche incontro di Psiche in Comune proprio all’approfondimento di queste conoscenze al fine di promuovere maggiore consapevolezza tra la cittadinanza”.

Ricordiamo i prossimi due appuntamenti di “La Psiche in Comune”, sempre in sala consiliare coni inizio alle 17.15: giovedì 18 aprile si parlerà di “Quale terapia della psiche, l’esperienza della psicoanalisi”. Interverrà Daniele Luciani, psicoanalista, membro dell’Associazione Lacaniana, coordinatore dei laboratori di psicoanalisi. Modererà l’evento l’avvocato Gianni Balloni, Consigliere Comunale.

Lunedì 6 maggio sarà la volta dello scottante dell’”Hikikomori”, termine giapponese che indica il fenomeno sociale e le persone, soprattutto giovani, che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Relazionerà un rappresentante di “Hikikomori Italia”,associazione nazionale di informazione e supporto sul tema dell’isolamento sociale giovanile. Modererà l’incontro Paola Petrucci, consigliera di parità provinciale e Regionale.

Tutte le conferenze si terranno nella sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto e saranno visibili in diretta streaming collegandosi al sito del comune: https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/969710010104.

Nel sito del comune, nel settore Pari Opportunità, sono a disposizione i video delle passate conferenze di Psiche in Comune.

