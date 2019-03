SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Tirreno-Adriatico rappresenta una consolidata tradizione che lega la nostra città ad uno dei più importanti eventi sportivi nazionali” così il sindaco Piunti saluta l’arrivo della Corsa dei Due Mari in Riviera tramite una nota dell’Ufficio Stampa del Comune.

“I migliori campioni del ciclismo si sfidano percorrendo il lungomare più bello d’Italia nella tappa finale dell’edizione 2019 che non poteva non svolgersi nella città regina dell’Adriatico che la accoglie da 54 anni in un rapporto diventato oramai simbiotico” continua il primo cittadino.

“Voglio rivolgere un ringraziamento sentito a tutti coloro che ogni anno consentono il ripetersi di questo appuntamento sportivo che vede San Benedetto totalmente assorbita dalla magia di uno spettacolo che la città conosce molto bene ma che ogni anno appare sempre nuovo e sempre affascinante“.

