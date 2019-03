In azione Polizia Municipale e carri attrezzi. Rimozione necessaria per permettere alla Picenambiente di eseguire le varie operazioni

GROTTAMMARE – Anche a Grottammare qualche automobilista “distratto” si è visto portare via la propria macchina dai Vigili Urbani.

In zona Ascolani, precisamente in piazza Carducci e via Dante Alighieri, nella mattinata del 19 marzo sono state compiute le operazioni di pulizia previste dal Comune e svolte dalla Picenambiente.

Varie le auto, almeno sette/otto, rimosse dalla Polizia Municipale e dai carri attrezzi. Evidentemente i proprietari non si sono accorti della segnaletica stradale, posizionata 48 ore prima, che avvertiva delle pulizie e dei divieti di sosta.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.