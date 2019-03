SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande sorpresa nella nostra trasmissione “Scienziati nel Pallone”, nella puntata numero 22 andata in onda il 18 marzo.

Gianni Iacoponi, imprenditore ospite nel programma in qualità di gran tifoso rossoblu, ha rilevato una vera chicca al nostro Giuseppe Buscemi in chiusura. Riapre l’ex Atlantide: “Non sarà solo una discoteca, sarebbe stato troppo banale, ma una struttura polivalente con diverse tipologie come, per esempio, anche corsi di cucina. Crediamo che San Benedetto merita il ritorno di una struttura storica, posizionata a due passi dal centro e dal mare, e vogliamo rilanciarla. Non abbiamo ancora deciso il nome. Il progetto sicuramente sarà pronto per l’inverno ma proveremo ad avviarlo anche in estate, vedremo”.

“Sopra al caffè Sciarra, inoltre, in pieno centro a San Benedetto, faremo il Palazzo dei Grifoni: un piano completo con cinque camere di lusso – ha aggiunto l’imprenditore – a disposizione dei turisti. Un edificio del’ottocento, che si presenta bene. Un progetto imminente e ambizioso”.

Per ascoltare le parole di Gianni Iacoponi, clicca qui (da 1:38:00).

