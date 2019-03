MARTINSICURO – Si appostano fuori da un supermarket e appena vedono uscire un’anziana signora, gli si lanciano contro strappandole la borsa. Poi la fuga con il bottino, magro, per le vie di Martinsicuro.

A quel punto, alla povera signora non è rimasto altro che avvisare le forze dell’ordine e i carabinieri, poco dopo, hanno identificato e fermato uno dei due scippatori. Si tratta di G.G, 34enne residente a San Benedetto del Tronto che è stato denunciato per furto con strappo. Il giovane, insieme a un amico, che non è stato ancora identificato, si è reso protagonista ieri mattina di uno scippo appena fuori da un negozio di generi alimentari situato nella frazione di Villa Rosa.

I militari della caserma di Martinsicuro si sono messi subito sulle sue tracce e, dopo averlo fermato, hanno fatto scattare la perquisizione personale trovandogli addosso un coltello a serramanico lungo ben 15 centimetri. Indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità del complice.

