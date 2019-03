Nei guai un 25enne. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E’ in stato di fermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serata movimenta, quella del 17 marzo, in Riviera. I carabinieri della Stazione di Porto d’Ascoli hanno ricevuto diverse chiamate, al 112, da cittadini che lamentavano la presenza di un 25enne (origini albanesi, residente del posto e già noto per fatti analoghi alle Forze dell’Ordine) in strada che, da ubriaco, era protagonista di schiamazzi e disturbi della quiete.

Una pattuglia è giunta immediatamente sul posto. Un militare è stato anche aggredito dal giovane e ha riportato delle ferite. Il 25enne è stato bloccato, immobilizzato e tratto in arresto, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

E’ stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.