L’invito è esteso a soci e non e saranno messe a disposizione le attrezzature per la raccolta a tutti i volontari, che vorranno partecipare a questa attività ecologica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una Domenica per pulire, 100 Domeniche per non sporcare”, questo il nome dell’iniziativa del Circolo Nautico Sambenedettese che è andata in scena domenica 17 marzo.

Alcuni soci e volontari, capitanati dal Consigliere Angelo Crescenzi, hanno dato il via a quella che sarà un’iniziativa da ripetere anche con la partecipazione di decine di cittadini che, passeggiando al Molo Sud, hanno chiesto di essere coinvolti per la pulizia dei moli dell’area portuale, che tra i loro scogli nascondono scarti di plastica e soprattutto resti di casse di polistirolo utilizzate dalla pesca (ancora non comprensibile il motivo del loro utilizzo).

La manifestazione si ripeterà domenica 24 ,arzo e l’invito è esteso a soci e non e il Circolo metterà a disposizione le attrezzature per la raccolta a tutti i volontari, che vorranno partecipare a questa attività ecologica.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.