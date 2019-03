SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il primato è andato perduto per via della vittoria al quinto set, ma il sogno della Happy Car maschile di Netti continua, con la vittoria per 3-2 ottenuta a Pesaro ai danni della Montesi dopo una grande rimonta. Sotto di due set – 25-17 e 25-23 – i rossoblu non si sono arresi vincendo per 25-23 due set contraddistinti da grande equilibrio. Si è andati così al quinto set in cui i rivierini hanno espugnato Pesaro con il parziale di 10-15 e il definitivo 3-2. Gli uomini di Netti sono a una lunghezza dalla Bontempi e la prossima gara sarà in trasferta a Mondolfo prima della doppia sfida casalinga con Monte San Giusto e con la stessa Bontempi.

Continua il momento negativo per le ragazze di Ciabattoni, ferme al terzo posto e sconfitte 3-0 dalla Battistelli Pesaro, sempre più al comando della classifica. Al Palacampanara la Happy Car ha fatto più che ha potuto e ha resistito alla forza delle pesaresi, vincenti con i parziali di 25-21, 25-15 e 25-22. Prossimo incontro sarà alla Curzi sabato contro Ancona, un vero e proprio spareggio per la terza piazza provvisoria in un campionato in cui la lotta per la serie C sta prendendo la strada del pesarese.

Una sfida sulla carta impossibile quella svoltasi nel pomeriggio di sabato 16 marzo tra la Happy Car di Maurizio Medico e la Le.ali Simply Volley Pedaso, dominatrice del girone D del campionato di Prima Divisione femminile. Il risultato di 3-0 ha rispettato il pronostico, ma lo sviluppo della partita svoltasi alla “Curzi” è stato diverso. Infatti, le rossoblu avrebbero meritato di vincere almeno un set in quella che è la miglior partita stagionale. Dopo un primo set terminato con il punteggio di 18-25, il doppio 25-23 è maturato dopo una grande rimonta da parte delle padroni di casa di Maurizio Medico. Nonostante il punteggio, una grande partita di squadra contro una avversarie anagraficamente e tatticamente mature e destinate alla vittoria del girone.

Per quanto riguarda la squadra maschile, sconfitta interna per 3-0 a favore dell’Asd Pallavolo 1986, sempre più al primo posto del girone B.

Serie D maschile, girone E sesta giornata: MONTESI PESARO – HAPPY CAR SAMB VOLLEY 2-3 (25-17, 25-23, 23-25, 23-25, 10-15)

Arbitri Raul Andres Lodovici e Alecksia Valenti

Serie D femminile, girone D sesta giornata: BATTISTELLI BLU VOLLEY PESARO – HAPPY CAR SAMB VOLLEY 3-0 (25-21, 25-15, 25-22)

Arbitro Damiano Gabbianelli

Prima Divisione Femminile, girone D, giornata 5: HAPPY CAR SAMB VOLLEY – LE. ALI SIMPLY VOLLEY PEDASO 0-3 (18-25, 23-25, 23-25)

Arbitro: Antonio Minischetti

Prima Divisione Maschile, girone B, giornata 3: HAPPY CAR SAMB VOLLEY – ASD PALLAVOLO 1986 0-3 (12-25; 16-25; 15-25)

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.