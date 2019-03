SALO’ – Le interviste dopo Feralpisalò-Samb, finita 1-1 con i rossoblu che l’hanno ripresa al 91° con Fissore sugli sviluppi di un angolo.

Francesco Stanco: “Un bel punto, eravamo andati in svantaggio, siamo stati bravi a restare in partita fino all’ultimo. Abbiamo anche rischiato- ammette la punta rossoblu – perché ci siamo sbilanciati. Alla fine ci è andata bene”. Stanco spiega il primo tempo opaco: “Abbiamo fatto un po’ più fatica, è vero, ma in questi momenti dobbiamo guardare al lato positivo, ci prendiamo un punto importante”. Cosa è cambiato nella ripresa? “Abbiamo cercato di giocare più alti, pressandoli di più. E’ merito nostro non è calata la Feralpisalò”. Uno sguardo al momento: “Questo punto è importante, adesso però c’è un’altra trasferta difficile. i conti li facciamo alla fine perché perché vogliamo andare ai playoff, ogni punto che portiamo via è importante per questo obiettivo”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.