SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Con un’ordinanza firmata dal capo dei vigili Giuseppe Coccia, San Benedetto si prepara alla Tirreno-Adriatico, che sarà in scena in Riviera, come da tradizione martedì 19 marzo per la classica ultima tappa, la cronometro individuale.

Come in passato, inevitabilmente, la corsa porterà con sé la chiusura di molte strade interessate dal tracciato, tutte indicate dal documento emesso da Viale De Gasperi, col rischio di cOngestione del traffico nelle ore più calde.

Ecco l’estratto dell’ordinanza dirigenziale con tutte le vie che resteranno chiuse:

Dalle ore 19.00 del 18 Marzo 2019 alle ore 24.00 del 19 Marzo 2019, il divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi della RAI e dell’organizzazione R.C.S. nelle seguenti vie e piazze cittadine:

Buozzi, Giorgini, Milanesi,Via A. Bruni, Marinai D’Italia, tratto compreso tra via A. Bruni e via Fiscaletti, Colombo, tratto compreso tra via Fiscaletti e piazza Giorgini.

Dalle ore 06.00 del 19 Marzo 2019 fino al temine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine:

Caduti del Mare, Colombo nel tratto compreso tra via Piazza Sciocchetti e via Fiscaletti, Fiscaletti, Sciocchetti, Pasqualini, Viale Marinai d’Italia nel tratto compreso tra Piazza Chicago Heights e Via dei Tigli; delle Tamerici, dei Tigli, degli Oleandri, Trieste, Marconi, Scipioni, Europa, Rinascimento, D’Acquisto, San Giacomo, Piazza Vittime del Terrorismo e delle Stragi, Via F.lli Cervi nel tratto compreso tra Piazza Vittime del Terrorismo e delle Stragi e Via Laureati, Via Laureati, del Mare nel tratto compreso tra piazza D’Acquisto e via dei Mille, Piazza D’Acquisto; Carru, dei Mille, Maffei, Tedeschi nel tratto compreso tra via Maffei e viale Europa.

Dalle ore 08.00 del 19 Marzo 2019 fino al temine della manifestazione, il divieto di transito, esclusi i mezzi autorizzati, nelle seguenti vie e piazze cittadine:

Colombo nel tratto compreso tra via Piazza Sciocchetti e Via Fiscaletti, Fiscaletti, Sciocchetti, Pasqualini, Viale Marinai d’Italia nel tratto compreso tra Piazza Chicago Heights e Via A.Bruni , Via A.Bruni, delle Tamerici, dei Tigli, degli Oleandri, Trieste, Marconi, Scipioni, Europa, Rinascimento, D’Acquisto, San Giacomo, Piazza Vittime del Terrorismo e delle Stragi; Via F.lli Cervi nel tratto compreso tra Piazza Vittime del Terrorismo e delle Stragi e Via Laureati, Via Laureati, del Mare nel tratto compreso tra piazza D’Acquisto e via dei Mille, Carru, dei Mille, Maffei, Tedeschi nel tratto compreso tra via Maffei e viale Europa. Nell’occupazione di Piazza Giorgini dovrà essere garantito il passaggio dei portatori di handicap dal marciapiede posto sul lato nord (hotel Calabresi) verso la piazza.

