GROTTAMMARE – A partire da domani 16 marzo sarà attivo il primo Ecosportello della Picenambiente all’interno del palazzo municipale. Il nuovo servizio è il risultato di un accordo tra l’assessorato alla Sostenibilità ambientale e la Picenambiente spa, cui spetta la gestione con personale proprio.

Lo sportello sarà aperto tutti i mercoledì e il secondo e quarto sabato di ogni mese, dalle ore 9 alle ore 12. Il servizio prevede:

-attività informativa relativamente alla raccolta dei rifiuti;

-consegna sacchetti per il conferimento dei rifiuti;

-raccolta segnalazioni e criticità sul servizio;

-consegna mastelli per la raccolta differenziata tracciabile.

Quest’ultimo servizio è rivolto ai cittadini che non hanno ancora ritirato i nuovi bidoni dotati di microchip assegnato ad ogni utenza, ma in particolare ai proprietari delle seconde case che non hanno potuto farlo nelle settimane scorse.

